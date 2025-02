Após pausa na carreira, Iza publica vídeo de volta ao estúdio - Reprodução/Instagram

Após pausa na carreira, Iza publica vídeo de volta ao estúdio Reprodução/Instagram

Publicado 31/01/2025 20:14 | Atualizado 31/01/2025 20:14

Rio - Após suspender um tempo dos palcos para cuidar da filha, Nala, de três meses, a cantora Iza, de 34 anos, mostrou, por meio de um vídeo publicado nos stories de seu perfil no Instagram que está de volta aos estúdio de gravação. No registro em questão, a artista aparece sentada no local junto com o que aparenta ser um produtor. Ela não revelou do que se trata o projeto que está trabalhando.