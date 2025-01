Juliana Paes mudou visual para novo projeto - Reprodução/Instagram

Publicado 31/01/2025 17:16

Rio - Juliana Paes, de 45 anos, exibiu nesta sexta-feira (31) o resultado da transformação no visual para um novo trabalho. A atriz compartilhou imagens das luzes em tons claros que fez nos fios castanhos e encantou os seguidores.

fotogaleria "Car shooting ou cabelos coloridos para uma nova personagem", escreveu na legenda. "Socorro esse cabelo é um ESCÂNDALO", elogiou uma seguidora. "Linda de qualquer jeito", comentou outra. "Muita bonita", disse uma terceira.

Na última quinta-feira, Juliana Paes foi anunciada no elenco da série "Os Donos do Jogo", da Netflix. O projeto, que já está sendo gravado, abordará a máfia da contravenção carioca e a rápida ascensão de Profeta, um aspirante ao trono da cidade. André Lamoglia, Chico Díaz, Giullia Buscacio, Mel Maia e Xamã também foram confirmados no elenco.