Vera VielReprodução/Instagram

Publicado 31/01/2025 21:51

Rio - Em suas redes sociais, Vera Viel sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 31, a esposa do apresentador Rodrigo Faro aproveitou o tempo livre para cuidar da beleza e dar aquela renovada no visual.A modelo adotou um novo corte de cabelo, com os fios um pouco mais curtos e repicados. O hair stylist Robson Souza, responsável pela transformação, fez questão de mostrar o resultado em sua conta no Instagram."Vera Viel deslumbrante com seu novo corte", escreveu ele na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Que linda", disse uma internauta. "Maravilhosa", escreveu outra. "Tenho nem palavras para descrever", comentou uma terceira.