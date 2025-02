Adriane Galisteu curtiu passeio em família na Itália - Reprodução/Instagram

Adriane Galisteu curtiu passeio em família na ItáliaReprodução/Instagram

Publicado 31/01/2025 19:36

Rio - Adriane Galisteu, de 51 anos, divulgou cliques da viagem com a família para a Itália, nesta sexta-feira (31). A apresentadora visitou alguns pontos turísticos na companhia do marido, Alexandre Iodice, e do filho, Vittorio, de 14 anos.

fotogaleria "Um dia memorável! Hoje acordei melhor, tudo que eu queria era estar aqui com meus amores e passar na Porta Santa (que só abre no JUBILEU de 25 em 25 anos) marcamos com a Edna (minha amiga e melhor guia da Roma) mais ou menos dois meses atrás. Minha saúde me deu sustinho e por alguns dias achei que seria impossível esta visita hoje! Quase não deu, mas DEU e deu Bem…. Fomos aos jardins do Vaticano, à Necrópole (sempre uma experiência incrível e emocionante) ao museu e claro a Basílica", contou.

Os seguidores não deixaram de comentar na postagem. "Inesquecível e linda viagem em família", desejou uma internauta. "Amando suas fotografias", escreveu outra. "Que lugar maravilhoso", afirmou uma terceira.