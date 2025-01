A atriz trans Karla Sofía Gascón, protagonista de "Emilia Pérez" - Divulgação

Rio - As declarações polêmicas e repletas de preconceito que Karla Sofía Gacsón , atriz do filme "Emília Pérez", fez no passado em suas redes sociais estão lhe custando caro. Após uma chuva de críticas depois que essas mensagens viralizaram na internet, o perfil oficial do Oscar no Instagram deixou de seguir a artista espanhola. O longa dela concorre na premiação em 13 categorias.

Em um dos comentários feitos em 2021, Karla, uma atriz trans, atacou a diversidade da premiação quando "Nomadland" foi coroado o melhor longa da noite. Ela criticou as escolhas da Academia e

Karla Sofía Gascón critica equipe de Fernanda Torres e se arrepende

Outra polêmica da espanhola foi uma entrevista dada à Folha, na última terça-feira (28), em que ela reclamou de supostos ataques atribuídos à equipe de Fernanda Torres, que concorre ao Oscar com ela, na mesma categoria de Melhor Atriz por "Ainda Estou Aqui".O longo também foi indicado como Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

"Isto não é uma competição. Há pessoas que gostam mais do trabalho e pronto. Se ela ganhar, ótimo. Se eu ganhar, também. O que não gosto são as equipes de redes sociais que trabalham ao redor dessas pessoas tentando diminuir o trabalho de outros, como o meu ou do filme, porque isso não leva a lugar nenhum. Para ressaltar o trabalho de uma pessoa não é necessário afundar o trabalho dos demais", disse ela em entrevista à Folha, na quarta-feira (29), afirmando ainda que não chegou a assistir "Ainda Estou Aqui", que concorre ao Oscar em 3 categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz.

Após a repercussão negativa, a atriz enviou um comunicado à revista Variety para explicar que os comentários dela não estavam direcionados para Fernanda Torres, mas à "toxicidade e ao discurso de ódio violento nas redes sociais."



"Sou uma grande fã de Fernanda Torres e foi maravilhoso conhecê-la nos últimos meses. Em meus comentários recentes, estava me referindo à toxicidade e ao violento discurso de ódio nas redes sociais que, infelizmente, continuo a vivenciar", disse.

"Fernanda tem sido uma aliada maravilhosa, e ninguém diretamente associado a ela tem sido nada além de solidário e extremamente generoso", concluiu.



No X, brasileiros empolgados com as indicações de Fernanda e também do filme criticaram a postura de Karla e trataram de mostrar algumas polêmicas da artista espanhola. No caso da morte de George Floyd, que comoveu o mundo, Karla Sofia o chamou de "drogado e traficante". Ela também disparou na rede social que a Espanha estaria sendo invadida por muçulmanos.