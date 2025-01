Karla Sofía Gascón e Fernanda Torres - Reprodução/Instagram

Rio - Mesmo após receber elogios de Fernanda Torres nas redes sociais, Karla Sofía Gascón, protagonista de " Emilia Pérez " e primeira mulher trans indicada ao prêmio de melhor atriz no Oscar, surpreendeu ao acusar a equipe da brasileira de alimentar ódio contra ela e seu filme — que recebeu 13 indicações ao prêmio da Academia.

"Isto não é uma competição. Há pessoas que gostam mais do trabalho e pronto. Se ela ganhar, ótimo. Se eu ganhar, também. O que não gosto são as equipes de redes sociais que trabalham ao redor dessas pessoas tentando diminuir o trabalho de outros, como o meu ou do filme, porque isso não leva a lugar nenhum. Para ressaltar o trabalho de uma pessoa não é necessário afundar o trabalho dos demais", disse ela em entrevista à Folha, na quarta-feira (29), afirmando ainda que não chegou a assistir "Ainda Estou Aqui", que concorre ao Oscar em 3 categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz.



"Isto não é uma competição. Há pessoas que gostam mais do trabalho e pronto. Se ela ganhar, ótimo. Se eu ganhar, também. O que não gosto são as equipes de redes sociais que trabalham ao redor dessas pessoas tentando diminuir o trabalho de outros, como o meu ou do filme, porque isso não leva a lugar nenhum. Para ressaltar o trabalho de uma pessoa não é necessário afundar o trabalho dos demais", disse ela em entrevista à Folha, na quarta-feira (29), afirmando ainda que não chegou a assistir "Ainda Estou Aqui", que concorre ao Oscar em 3 categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz.No X, brasileiros empolgados com as indicações de Fernanda e também do filme criticaram a postura de Karla e trataram de mostrar algumas polêmicas da artista espanhola. No caso da morte de George Floyd, que comoveu o mundo, Karla Sofia o chamou de "drogado e traficante". Ela também disparou na rede social que a Espanha estaria sendo invadida por muçulmanos.

e assim como muitos neonazis da europa, karla sofia gascon também veio a público reclamar que a espanha estaria sendo invadida por muçulmanos pic.twitter.com/vGyivQTZTU — out of context joão gabriel (@jotagveiga) January 30, 2025

Em 2021, quando manifestantes colombianos usaram cordas para amarrar e derrubar a estátua de Cristovão Colombo em Barranquilla, na Colômbia, a atriz disparou: "Esses idiotas de merda, filhos de escravizadores, de imigrantes, de assassinos tribais, são os ignorantes da história...".



Em 2021, quando manifestantes colombianos usaram cordas para amarrar e derrubar a estátua de Cristovão Colombo em Barranquilla, na Colômbia, a atriz disparou: "Esses idiotas de merda, filhos de escravizadores, de imigrantes, de assassinos tribais, são os ignorantes da história...".

Mexicanos apoiam Brasil e diretor 'muda' discurso

Aplaudido em Hollywood e repudiado no México: "Emilia Pérez", o musical francês de Jacques Audiard sobre uma narcotraficante transgênero, causou incomodo entre os mexicanos pela forma que o país é representado e pela falta de elenco local. Muitos estão na torcida para que Fernanda Torres e "Ainda Estou Aqui" levem as estatuetas.



Uma fala do diretor Jacques Audiard causou mais celeuma. No México, o cineasta pediu desculpas: "Existem coisas que parecem escandalosas em 'Emilia Pérez', lhe peço desculpas. Quero dizer que não estou tentando dar respostas".



Já em uma entrevista na França, seu país natal, o discurso foi bem preconceituoso: "O espanhol é a língua dos países modestos, dos países em desenvolvimento, dos pobres e dos migrantes", declarou.

Karla Sofía infringiu regra do Oscar?

Uma das regras da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, diz que "integrantes, empresas cinematográficas e indivíduos diretamente associados a um filme elegível devem estar cientes do impacto que suas comunicações públicas podem ter, direta ou indiretamente, na promoção de um filme, desempenho ou conquista, bem como no processo de premiação."

Após a repercussão negativa, a atriz enviou um comunicação à revista Variety para explicar que os comentários dela não estavam direcionados para Fernanda Torres, mas à "toxicidade e ao discurso de ódio violento nas redes sociais."



"Sou uma grande fã de Fernanda Torres e foi maravilhoso conhecê-la nos últimos meses. Em meus comentários recentes, estava me referindo à toxicidade e ao violento discurso de ódio nas redes sociais que, infelizmente, continuo a vivenciar", disse.

"Fernanda tem sido uma aliada maravilhosa, e ninguém diretamente associado a ela tem sido nada além de solidário e extremamente generoso", concluiu.