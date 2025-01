Lazaro Ramos exibe momentos no Nordeste - Reprodução Instagram

Lazaro Ramos exibe momentos no NordesteReprodução Instagram

Publicado 31/01/2025 14:21 | Atualizado 31/01/2025 14:29

Rio - Lazaro Ramos, de 46 anos, exibiu momentos de suas férias no Nordeste, ao lado de Taís Araujo, também de 46, nesta sexta-feira (31). O ator publicou registros, no Instagram, e mostrou pontos turísticos em sua passagem por Alagoas e Bahia.

fotogaleria

"Começar e terminar o primeiro mês do ano no Nordeste é bom demais, esses últimos dias na minha Bahia têm me revigorado e me relembrado o tanto que esse lugar me inspira Que delícia é viver", escreveu ele na legenda.

Internautas comentaram na postagem do artista. "Recarrega as energias né? Que bom que tem seu lugar, essa conexão forte e que pode voltar quando quiser", disse um. "Lindo demais te ver vivendo", afirmou outro. "Muito obrigado por espalhar uma energia tão boa", comentou mais um fã.