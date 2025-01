Marcus Buaiz e Isis Valverde - Reprodução/Instagram

Publicado 31/01/2025 14:28

Rio - Isis Valverde e Marcus Buaiz preparam uma grande festa de casamento para o dia 3 de maio, em Jarinu, interior de São Paulo. O casal já enviou os convites aos convidados, pedindo que respeitem a privacidade do evento. No convite, um pedido foi destacado: "Para garantir a privacidade de todos, pedimos com carinho que não trem fotos ou gravem vídeos durante o evento. Aproveitem o momento ao máximo!".

O casal compartilhou uma mensagem especial aos convidados: “Queridos amigos e familiares, vocês são parte essencial da nossa jornada, e é com muita alegria que convidamos vocês para tornar esse dia ainda mais especial! Cada detalhe da cerimônia e da festa foi pensado com amor, para que vivamos juntos momentos inesquecíveis. Mal podemos esperar para celebrar ao lado de pessoas tão queridas! Com todo nosso afeto, Isis e Marcus”.



Presença de amigos famosos

A festa contará com a presença de diversos amigos do casal. Entre os padrinhos e madrinhas confirmados estão Thaila Ayala, Renato Góes, Mariana Ximenes, Fabrício Boliveira e Marina Morena, irmã de Preta Gil. O cantor Silva fará uma apresentação especial na celebração.



Cada padrinho e madrinha tem um vínculo especial com Isis e Marcus. Fabrício Boliveira conheceu a atriz nos filmes Faroeste Caboclo (2013) e Simonal (2018). Marina Morena foi quem apresentou os noivos. Já Silva mantém uma amizade de longa data com Marcus Buaiz.

A atriz e o empresário já formalizaram a união no dia 24 de dezembro, em uma cerimônia discreta com a presença dos filhos. José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 10, são filhos de Buaiz com Wanessa Camargo. Rael, de 6, é filho de Isis com André Resende. Após o casamento civil, Isis e Marcus viajaram para Fernando de Noronha para a lua de mel.



O casal assumiu publicamente o relacionamento em março de 2023, durante uma viagem a Paris. Desde então, Isis e Marcus têm compartilhado momentos juntos e agora se preparam para celebrar a união em grande estilo.