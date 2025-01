Débora Falabella curte férias no Japão - Reprodução Instagram

Débora Falabella curte férias no JapãoReprodução Instagram

Publicado 31/01/2025 13:14 | Atualizado 31/01/2025 14:30

Rio - Débora Falabella, de 45 anos, abriu um álbum de fotos curtindo as férias no Japão, ao lado do marido, o cineasta Fernando Fraiha. A atriz publicou uma sequência de registros, no Instagram, nesta sexta-feira (31), e mostrou os pontos turísticos de cada cidade que está visitando e as refeições típicas dos locais.

fotogaleria

"Himeji, Nara, e Osaka. Himeji e seu deslumbrante castelo que também é chamado de Garça Branca (um dos 12 originais do Japão). 'Team Lab Botanical Garden' em Osaka. Nara e seus famosos e encantadores habitantes, os shikas, que são considerados mensageiros dos Deuses. O Buda gigante e imponente no templo 'Todaiji' e o buraco do templo que promete que quem passa por ele alcança a iluminação. Dizem que o buraco é do tamanho da narina do Buda. O vibrante 'Dontobori' em Osaki. Sigo apaixonada", escreveu na legenda.

Internautas comentaram na postagem da artista. "Você é tão linda. Sou apaixonada por você", disse um. "Maravilhosa. Grande atriz da TV brasileira", afirmou outro. "Meu Deus, você é tão linda", comentou mais um fã.