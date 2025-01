Rodrigo Bocardi - Reprodução

Publicado 31/01/2025 10:42

Rio - A demissão de Rodrigo Bocardi da TV Globo, nesta quinta-feira (30), deu o que falar nas redes sociais e dividiu opiniões. Alguns internautas lamentaram a ausência do jornalista no comando do "Bom Dia São Paulo", entretanto, outros acreditam que o apresentador já devia ter deixado a emissora há algum tempo e relembraram vídeo polêmico dele, que chegou a ser acusado de racismo.

"Como assim a TV Globo demitiu Rodrigo Bocardi? o melhor apresentador da Globo SP. Vai fazer muita falta ao Bom Dia São Paulo. O jornal era a cara dele", lamentou um usuario do X, antigo Twitter. "As manhãs nunca mais serão as mesmas… sucesso para você, Rodrigo Bocardi. Seja onde for", comentou um perfil do Instagram. "Que notícia lamentável. Acabaram com o único jornal que ainda dava para assistir na emissora que tinha como âncora o Bocardi. Sinto muito pela equipe, mas sem o Bocardi esse jornal não é nada", opinou outro.

No entanto, houve quem aprovasse a demissão de Bocardi. "Rodrigo Bocardi era o alimento do meu ódio diário pela manhã. Ligar a TV e dar de cara com aquele arrogante preconceituoso me motivava a tomar café sem açúcar e encarar meu dia", disparou uma pessoa do X. "Já foi tarde. Cara chato e arrogante, não fará falta", declarou outra.

Os internautas também resgataram um vídeo, de 2020, quando o jornalista - durante um link ao vivo - conversava com um jovem que estava com uma camiseta do Esporte Clube Pinheiros, que em um bairro nobre de São Paulo, e perguntou se ele estava indo pegar bolinhas de tênis. O rapaz respondeu que, na verdade, era atleta de polo aquático e ia treinar. Bocardi, na época, foi acusado de racismo.

"A única falha da globo foi não ter demitido o Rodrigo Bocardi esse dia aqui", disse uma pessoa do X. "A Globo disse q demitiu Rodrigo Bocardi por causa dele 'descumprir normas éticas da emissora'. Só agora!?", quis saber outra.

Confira:

O mais incrível da noticia da demissão do Rodrigo Bocardi é ele ter conseguido manter o trabalho depois desse absurdo pic.twitter.com/xwb4dqLNhe — Pedro Machado (@pegoncalves) January 31, 2025

A única falha da globo foi não ter demitido o Rodrigo Bocardi esse dia aqui

pic.twitter.com/Om2KgwDuKJ — Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) January 31, 2025

Até que demorou pro Rodrigo Bocardi ser demitido,ele falava cada asneira. Era pra ele ser demitido nesse dia aqui. pic.twitter.com/5j6NlnJruZ — keize (@keyzecardosobr1) January 31, 2025

O Rodrigo Bocardi mostrando um dos motivos de sua demissão.



Imagina como ele é por trás das câmeras. pic.twitter.com/BACr9yjD50 — Claudio sem acento (@claudiopedrosa8) January 31, 2025

Rodrigo Bocardi demitido! Parabéns Globe. Meu único motivo de assistir o BDSP era ele. pic.twitter.com/ffnNy89FXT — SacoDeVômito (@Babbiz_h) January 31, 2025

Como assim Tv Globo demitiu Rodrigo Bocardi o melhor apresentador da Globo SP.

Vai fazer muita falta ao #BDSP o jornal era a cara dele. pic.twitter.com/jXXkQgeCKm — Fábio Jr (@fabio_junior81) January 31, 2025

Eu amooo o Rodrigo Bocardi, acabou a graça do BDSP — Rachel Vera (@RachelVera38398) January 30, 2025

gente vcs não sabem o alívio que é pra um paulistano ter que acordar de manhã e não ver a cara do Rodrigo Bocardi



(Sim, quem acorda cedo precisa quase obrigatoriamente assistir isso pra saber como que tá o metrô e o trânsito). O Twitter ainda não substituiu essa função — Guilherme (@Guihcharito) January 31, 2025