Rodrigo Bocardi é acusado de racismo por atitude no 'Bom Dia SP'

São Paulo - Rodrigo Bocardi cometeu uma gafe na manhã desta sexta-feira durante o “Bom Dia SP” e está sendo muito criticado nas redes sociais. Durante um link ao vivo, o jornalista foi conversar com um jovem que estava com uma camiseta do Esporte Clube Pinheiros, que fica no Jardim Europa, bairro nobre de São Paulo, e perguntou se ele estava indo pegar bolinhas de tênis. O rapaz respondeu que, na verdade, era atleta de polo aquático e ia treinar.

“Catar bolinha em Pinheiros???? Que gafe hein Rodrigo Bocardi”, comentou um telespectador no Twitter. “Bem racista seu comentário sobre o jogador de polo do pinheiros. Reflita”, acrescentou um pessoa. “Rodrigo Bocardi mandou mal agora achando que o garoto negro ia pegar bolinha no Pinheiros por conta da camiseta do garoto e o menino solta que é atleta do polo aquático”, escreveu outra. “Que comentário mais desnecessário do Rodrigo Bocardi. Depois falam que não existe racismo internalizado no Brasil”, analisou mais uma.

Retratação não convence

Com a rápida repercussão negativa, o jornalista precisou se posicionar ao vivo. Sem graça, ele disse que não falou nada na maldade e rebateu: “Não existe preconceito, não existe racismo. Quem fala e quem escreve é que é”.

A retratação não convenceu o telespectador. “A justificativa do Rodrigo Bocardi no #bdsp não convenceu. A piada e comentário, infelizes, mostraram sim grande racismo! Ele ficou super sem graça depois que percebeu a besteira que fez. Espero que a TV Globo se pronuncie e se desculpe com o rapaz publicamente”, comentou um seguidor.

“Ridículo o Rodrigo Bocardi depois de fazer uma brincadeira mais que preconceituosa, se recusa a pedir desculpas de fato, afronta o telespectador! Um desprazer ouvir isso pela manhã num Jornal de SP”, disparou mais um.

Gente do ceeeeeeu. O Rodrigo Bocardi foi muito racista agora no #BDSP ele achou que o menino por ser negro era gandula sendo que era atleta. — Madame R (@raphaews_) February 7, 2020

Que comentário mais desnecessário do Rodrigo Bocardi ao questionar se um menino negro com camiseta do Clube Pinheiros estava indo catar bolinha para os jogadores de tênis, sendo que o mesmo é jogador de polo aquático. Depois falam que não existe racismo internalizado no BR. #bdsp — Luís Felipe Podestá (@Podesta86) February 7, 2020

Rodrigo Bocardi pensa que se o menino é negro e usa camiseta azul só pode ser catador de bolinha de tênis do Clube Pinheiros. Mas o rapaz é atleta do Clube! Bola fora @rodrigobocardi #bdsp — Ricardo (@ricardoamaral27) February 7, 2020