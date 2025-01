Rodrigo Bocardi - Reprodução/Globo

Rodrigo Bocardi Reprodução/Globo

Publicado 30/01/2025 21:18 | Atualizado 31/01/2025 09:38

Rio - A Globo anunciou, nesta quinta-feira (30), a demissão de Rodrigo Bocardi, âncora do "Bom Dia São Paulo", por "descumprir normas éticas" do jornalismo da emissora. Procurada, a Globo disse que não dará mais detalhes sobre a demissão do jornalista.

O que aconteceu?



Bocardi foi desligado e não voltará ao comando do "Bom Dia São Paulo". Em nota, a Globo não forneceu maiores detalhes sobre quais normas foram infringidas pelo jornalista. "Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance", informou a emissora.



Sabina Simonato assume interinamente o comando do telejornal a partir desta sexta-feira (31). A jornalista está escalada para comandar o "Bom Dia Sábado", ao lado de Marcelo Pereira, que estreia neste sábado, dia 1º de fevereiro.



O jornalista Rodrigo Bocardi entrou na Globo em 1999, foi correspondente em Nova York por quatro anos entre 2009 e 2013. Desde maio de 2013, ele apresentava o Bom Dia SP, também com participação direta no Bom Dia Brasil. Rodrigo também participava de um rodízio de âncoras do Jornal Nacional. A última vez que o jornalista esteve na bancada do principal telejornal da emissora foi no último sábado (25), ao lado de Ana Paula Araújo.

Repercussão

Nas redes sociais, os internautas repercutiram a demissão de Bocardi. "Acabou o jornal da manhã da Globo. só assistia por causa de você", afirmou um usuário do Instagram. "As manhãs nunca mais serão as mesmas… sucesso para você, Rodrigo Bocardi. Seja onde for", comentou outro. "Que notícia lamentável. Acabaram com o único jornal que ainda dava para assistir na emissora que tinha como âncora o Bocardi. Sinto muito pela equipe, mas sem o Bocardi esse jornal não é nada", opinou uma terceira pessoa.