Fernanda Bande é pedida em casamentoreprodução Instagram

Publicado 30/01/2025 20:27

Rio - A ex-BBB Fernanda Bande anunciou seu noivado com o atleta de rugby Daniel Gregg. O pedido aconteceu nesta quinta-feira (30) durante uma viagem do casal a Caraíva, na Bahia. "Eu disse sim", escreveu Nanda em seu perfil do Instagram.



Fernanda contou à revista Quem que não esperava a surpresa. Segundo ela, a viagem tinha um objetivo de descanso após um ano intenso de compromissos profissionais. "Eu fiquei completamente focada no trabalho, estava me entregando de corpo e alma. E eu senti a necessidade de tirar um descanso", disse.O casal se hospedou em um resort em Trancoso, mas antes passaram dois dias em Caraíva. "Eu sempre tive o sonho de conhecer Trancoso", contou Fernanda. No entanto, foi em Caraíva que Daniel decidiu fazer o pedido. "Choveu muito, e ele ficou com medo de chover todos os dias. No dia que abriu um solzão em Caraíva, ele pensou: 'Cara, eu vou aproveitar, porque eu não sei se em Trancoso vai cair um pé d'água'", relatou.O pedido foi registrado em vídeo, mas Fernanda não percebeu na hora. "Ele me chamou para frente do celular, eu não vi que tava gravando. Ele falou coisas lindas sobre a nossa trajetória, tudo que a gente tem vivido, e como ele tem certeza das escolhas. Então me pediu em casamento", contou.O atleta pretendia fazer o pedido em Trancoso, mas mudou de ideia por causa do clima. "Ah, eu achei uma graça, eu fui super emocionada. Foi belíssimo, ele até falou que queria ter pedido em Trancoso mesmo, só que eu tava com medo do tempo", explicou.A ex-BBB celebrou o momento e afirmou que o noivado veio na hora certa. "Eu fiquei muito feliz com o trabalho que a gente tem feito junto com os meus filhos e os filhos dele, e eu acho que esse era o momento certo. Acho que a gente tava se testando, se conhecendo e deu muito certo", concluiu.