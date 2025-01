Simone Mendes - Reprodução / Instagram

Publicado 30/01/2025 19:41

Rio - Simone Mendes, de 40 anos, revelou nesta quinta-feira (30) que passou por uma cirurgia plástica nas coxas para remover o excesso de pele, consequência de sua significativa perda de peso. A cantora explicou, por meio dos Stories do Instagram, que está de repouso e precisará se afastar dos palcos por alguns dias para se recuperar do procedimento estético.



Durante o relato, a sertaneja compartilhou detalhes sobre a jornada de emagrecimento: "Eu venho em um processo de emagrecimento longo. Não foi da noite para o dia. Nesse processo de emagrecimento, eu perdi mais ou menos 30 kg no total. Não é nada disso que a galera fica usando, como chá milagroso. Isso não existe. Eu comecei [meu processo] com uma nutróloga e fui até chegar onde estou".



Simone ressaltou que a decisão pela cirurgia veio da necessidade de adequar seu corpo à nova realidade, garantindo conforto e bem-estar. "Como eu sou mãe de duas crianças e tinha muito excesso de peso, porque eu sou pequeninha, tenho 1,52m, era muito peso para minha altura. Então, tem que ir fazendo essas correções ao longo do tempo para que fique bom para mim, para que eu fique confortável e me sinta bem. Se bem que [meu corpo] já estava bem legal, mas tinha uns detalhes que precisavam de ajustes", acrescentou.



A artista afirmou que vem trabalhando há dois anos para deixar seu corpo "harmônico". "Tinha uma flacidez de coxa terrível. Não adianta academia, nada resolvia, porque o excesso de peso que eu tive e a perca dele, fora as estrias que adquiri na gestação, fizeram com que a pele não voltasse", explicou.



A cirurgia foi realizada em Fortaleza, e, apesar do pouco tempo desde o procedimento, Simone tranquilizou os fãs ao dizer que está se recuperando bem. "Como só tem três dias, tenho que voltar no meu médico", contou. "Foi bem grande essa cirurgia que eu fiz agora. Estou aqui de repouso, estou bem. Só estou morrendo de saudade do marido, que ficou em São Paulo com o Henry [filho mais velho do casal], que tem aula, e estou com a Zaya [filha caçula]. Está tudo bem, graças a Deus", concluiu.