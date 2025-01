Helena, filha caçula de Neymar - reprodução Instagram

Publicado 30/01/2025 17:58 | Atualizado 30/01/2025 20:20

Rio - Helena, filha de Neymar Jr. e de Amanda Kimberlly, apareceu em novas fotos publicadas pela mãe nesta quinta-feira (30). O ensaio foi compartilhado nos stories do Instagram de Amanda.



Nas imagens, Helena, de 7 meses, veste um modelo xadrez azul e branco e usa um chapéu. Amanda destacou o momento com a legenda: "Ternurinha".Neymar é pai de Davi Lucca, 13 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e Mavie, 1, filha da influenciadora digital Bruna Biancardi. O casal aguarda a chegada de mais uma menina.