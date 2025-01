Bruna Marquezine - Reprodudão/Instagram

30/01/2025

Rio - Bruna Marquezine agitou as redes sociais, nesta quinta-feira (30), ao compartilhar um novo álbum de fotos das férias. A atriz, que costuma manter a vida pessoal reservada, surgiu descontraída em uma acomodação próxima à Praia do Marceneiro, em Alagoas.



"Férias. Saudade danada desse paraíso", escreveu na legenda da publicação. Nos cliques, Bruna exibiu sua boa forma ao posar de biquíni, destacando o abdômen chapado e definido. E o namorado da atriz, João Guilherme, caprichou no elogio para a amada. "Coisa mais rica desse mundo", declarou.

Ainda nos comentários, os fãs ressaltaram a beleza da artista. "Você é tão linda", escreveu uma seguidora. "Uma deusa no paraíso", ressaltou outra. "A mulher mais bonita do mundo", destacou mais uma.



Veja o post: