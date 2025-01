Nattan e Rafa Kalimann no interior - Reprodução/Instagram

Nattan e Rafa Kalimann no interiorReprodução/Instagram

Publicado 30/01/2025 17:02

Rio - Nattan abriu um álbum de fotos em seu perfil na rede social curtindo dias de folga no interior nesta quinta-feira (30). Nas imagens, ele posa ao lado de Rafa Kalimann em frente ao espelho comendo um doce no que se parece uma sorveteria local. Além disso, o cantor aproveita o sol e a calmaria da cidade sentado na cadeira com os pés para o alto.

Nattan e Rafa Kalimann assumiram o relacionamento em dezembro, após rumores de que o casal estava junto desde novembro.