Fabiana Justus - reprodução Instagram

Publicado 30/01/2025 16:38 | Atualizado 30/01/2025 17:13

Rio - Fabiana Justus revelou, nesta quinta-feira (30), o desejo de conhecer o doador da medula óssea que a ajudou. Ela afirmou que, embora não tenha detalhes sobre a localização do doador, sabe que ele mora nos Estados Unidos.



A empresária explicou que o encontro só será possível após 18 meses do transplante. Esse período vai se completar em setembro deste ano. Fabiana enfatizou que a decisão de conhecê-la depende do doador, mas que está ansiosa pela oportunidade. "Seria um presentão de aniversário, ein!", disse Fabiana.Fabiana Justus comemora o aniversário no dia 9 de setembro. Ela espera que o momento de reencontro aconteça como uma celebração especial.