Gracyanne BarbosaGlobo

Publicado 30/01/2025 20:34

Rio - Depois de elogiar Aline na academia do BBB 25, na tarde desta quinta-feira (30), Gracyanne Barbosa aproveita para falar sobre Camilla e Thamiris, e comenta o que sente pela trancista.

"Eu amo a Camilla. Ela tem um pensamento muito parecido com o meu, o jeito que ela protege a Thamiris, se preocupa. Ela deixa de fazer a parada dela para fazer para a Thamiris. A Thamiris nem vê. O fato de ela ficar elogiando. Adoro", se declara a musa fitness.



Giovanna comenta que conversou com a dupla de Camilla: "Falei com a Thamiris: 'Vocês são pessoas que a gente vai levar para fora daqui'". Gracyanne Barbosa comenta que a sister ficou emocionada e faz planos com a dupla carioca.



"Já estou vendo nas nossas resenhas em casa. No ensaio da Anitta, Numanice, show do Belo. Quando eu sair daqui vou poder ir no show do Belo de novo, né?! Vai ter passado tanto tempo... Ou será que nunca mais vou poder assistir show do Belo?", questiona ela.



Desde que entrou no BBB 25, Gracyanne Barbosa tem surpreendido os telespectadores ao abrir o coração sobre sua vida pessoal, especialmente com relação ao seu casamento de 16 anos com o cantor Belo, que chegou ao fim em abril do ano passado.



Em uma conversa com Daniele Hypolito, Gracyanne foi direta ao afirmar que Belo foi seu grande amor. A musa relembrou o impacto emocional que a relação teve em sua vida, descrevendo o casamento como um "encontro de almas".



“A gente não casa para separar. A gente casa porque acredita que é para sempre. Belo foi o amor da minha vida. Acho que nunca vou amar como eu amei, conheci o amor com ele. A gente deixou ir se machucando muito”, disse.