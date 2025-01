Érika Hilton - Reprodução/Divulgação

Érika HiltonReprodução/Divulgação

Publicado 30/01/2025 18:38 | Atualizado 30/01/2025 18:39

Rio - Érika Hilton estreia como madrinha no Carnaval do Rio de Janeiro em 2025, à frente do bloco “Sai, Hétero!”. O anúncio da Deputada Federal no posto aconteceu no mesmo dia em que foi comemorado o “Dia Nacional da Visibilidade Trans”, 29 de janeiro. Já a coroação acontecerá em 02 de março, quando acontece o desfile oficial do bloco.