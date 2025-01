Duda Reis e a filha, Aurora - Reprodução / Instagram

Duda Reis e a filha, Aurora Reprodução / Instagram

Publicado 30/01/2025 14:51

Rio - Duda Reis, de 23 anos, falou abertamente sobre sua experiência com a amamentação e recebeu diversas críticas. Mãe de Aurora, que nasceu no dia 2 de janeiro, a modelo revelou que não gostou do processo.



A influenciadora respondeu diretamente a algumas mensagens e reforçou que não teme julgamentos. "Adoro que ela não tem medo de julgamentos", escreveu uma seguidora. "Não tenho mesmo, viver com medo é a pior coisa da vida!", rebateu Duda.



Outras usuárias opinaram sobre a amamentação e incentivaram a atriz a tentar mais tempo. "Me julguem, mas tem um monte de mãe Nutella aqui. Dói mesmo, sangra, fere, a gente chora, mas passa sim e depois é maravilhoso amamentar", comentou uma internauta.. Outra escreveu: "Faltou paciência! E faltou tentar! No comecinho dói mesmo, é normal!". Em resposta, Duda ironizou: "Obrigada pelo toque, Lucinda".



Duda também contou com o apoio do marido, Du Nunes, que fez questão de defender a mulher publicamente. "Não tem problema nenhum, meu amor, só a gente sabe o quanto cuidamos e amamos nossa pequenina! Independente de peito ou fórmula, ela vai ser saudável e amada, e isso que importa. E se alguém não gostar, problema de quem não gostar. Te amo."