Marília Mendonça - reprodução Instagram

Marília Mendonçareprodução Instagram

Publicado 30/01/2025 19:42 | Atualizado 30/01/2025 20:19

Rio - Estilista que acompanhou Marília Mendonça por sete anos, Flavia Brunetti compartilhou uma foto inédita da cantora nesta quinta-feira (30). A imagem foi uma homenagem ao Dia da Saudade, celebrado em 30 de janeiro.



fotogaleria

Na foto, Marília aparece com um vestido de gala acobreado e brilhante, escolhido por Flavia. "Cada peça que escolhi tinha um significado para Marília brilhar nos palcos", declarou a estilista.Flavia relatou a conexão especial que teve com Marília ao longo dos anos. "Hoje, a saudade bate forte, especialmente ao relembrar momentos emocionantes que vivemos no backstage. Estar sete anos ao lado dela nesse processo de construção de imagem, cuidando das escolhas de figurino e apoiando nos momentos de preparação, foi uma experiência de conexão que nunca tive igual com outro artista", escreveu.A estilista também ressaltou o impacto do talento da cantora. "A saudade é inevitável, mas também é um lembrete de como o trabalho realizado com tanto carinho pode impactar tantas vidas. Ainda recebo mensagens diárias dos fãs. [...] O talento dela continua vivo na minha memória. Ouço sua voz me chamando todo dia. Marília, um brinde, mais um brinde nosso, dessa vez à saudade!", concluiu.A publicação emocionou fãs e seguidores da cantora, que morreu em um acidente de avião em 5 de novembro de 2021.