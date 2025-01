Patti Smith desmaia durante show em São Paulo e encerra show de cadeira de rodas - Reprodução / Instagram

Patti Smith desmaia durante show em São Paulo e encerra show de cadeira de rodasReprodução / Instagram

Publicado 30/01/2025 13:09 | Atualizado 30/01/2025 13:11

Rio - A cantora Patti Smith, de 78 anos, passou mal e desmaiou na noite desta quarta-feira (29) durante apresentação no Teatro Cultura Artística, em São Paulo. A artista foi socorrida e deixou o palco sentada em uma cadeira de rodas, mas retornou para dizer que o médico recomendava o encerramento da apresentação. Mesmo assim, cantou mais duas músicas.

A organização do evento informou que Patti Smith vinha sofrendo com uma "forte enxaqueca nos últimos dias e sentiu tonturas no palco". Após ser examinada por um médico, a artista recebeu recomendação de encerrar o show para preservar sua saúde.



Apesar do susto, a banda Soundwalk Collective que se apresentava com Patti, afirmou, por meio de uma publicação no Instagram, que a apresentação prevista para esta quinta-feira (30) no mesmo local está confirmada.



"Obrigada, São Paulo, por sua bela energia e apoio nesta noite. Foi uma experiência muito forte para todos nós. Patti sofreu com uma enxaqueca intensa nos últimos dias e teve um pouco de tontura no palco, mas, mesmo assim, ela quis estar ali para nós e vocês”, dizia o comunicado. "Ela estará de volta ao palco amanhã à noite. Patti diz que está imensamente grata pela paciência e perdão de vocês, e manda seu amor a todos que foram ao show".



Patti Smith tranquiliza os fãs



Na manhã desta quinta-feira (30), a própria cantora se manifestou nas redes sociais para tranquilizar os fãs e minimizar a repercussão do ocorrido. Ela afirmou que os relatos divulgados foram "grosseiramente exagerados" e garantiu que está bem. "Isso é para que todos saibam que estou bem", escreveu na legenda de uma selfie publicada no Instagram.



“Um relato grosseiramente exagerado está sendo espalhado pela imprensa e nas redes sociais. Eu tive um pouco de tontura pós-enxaqueca. Tive um pequeno incidente, saí do palco e voltei 10 minutos depois e conversei com as pessoas, disse a elas que estava bem e cantei 'Wing' e 'Because the night'", declarou.



A artista também reforçou que passou por atendimento médico e que não há motivos para preocupação. "Eu fui examinada e estava absolutamente bem. Por favor, não aceite nenhum outro relato. Com toda a confusão do mundo, esse incidente explicável não merece tanta atenção. Obrigado a todos pela preocupação. Confiem em mim, estou bem", concluiu.

