Ana Castela posa para cliques e recebe cantada de Anitta: ’Namora comigo’Reprodução / Instagram

Publicado 30/01/2025 11:04

Rio - Ana Castela, de 21 anos, publicou um compilado de registros no Instagram, na noite desta quarta-feira (29). O post encantou internautas e famosos como Anitta, que aproveitou o momento para cantar a sertaneja.

"Namora comigo, nunca te pedi nada", comentou a "Girl From Rio". Ana, então, respondeu: "Dia 23 te respondo pessoalmente sobre isso em São Paulo". A interação repercutiu e fãs reagiram. "Imagina esse casal! Era o meu sonho", escreveu uma usuária do Instagram. "Seria o casal mais perfeito desse mundo", disse outra pessoa. Por outro lado, algumas pessoas especularam que pode se tratar de uma parceria artística. "Vem aí a participação nos ensaios da Anitta? Socorro", questionou uma internauta.

Na sequência de fotos,a artista posa para cliques vestindo um look todo preto, composto por body, calça com estampa de estrela, bota e chapéu. "Pronta", escreveu a "Boideira" na legenda da publicação, ao mostrar o visual escolhido para se apresentar no show Pagonejo Bão, de Alexandre Pires, no Espaço Dois Ipês, em Goiânia.

Além de Anitta, Ana recebeu muitos elogios. "Bonita demais", expressou Ivete Sangalo. "Muito linda", opinou Maisa. "Maravilhosa", disse um fã. "Linda", elogiou outra pessoa.