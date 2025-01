Sabrina Sato e Nicolas Prattes mostram novas fotos do casamento e trocam declarações - Reprodução / Instagram

Sabrina Sato e Nicolas Prattes mostram novas fotos do casamento e trocam declaraçõesReprodução / Instagram

Publicado 30/01/2025 08:54

Rio - A apresentadora Sabrina Sato, de 43 anos, utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (29), para compartilhar novas fotos do casamento com o ator Nicolas Prattes, de 27. O casal, que oficializou a união no dia 10 deste mês , também trocou declarações.