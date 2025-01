Sabrina Sato e Nicolas Prattes se casam - reprodução de redes

Sabrina Sato e Nicolas Prattes se casamreprodução de redes

Publicado 10/01/2025 19:44 | Atualizado 10/01/2025 20:50

Sabrina Sato e Nicolas Prattes oficializaram o amor nesta sexta-feira (10) na Fazenda Boa Vista, localizada em Porto Feliz, no interior de São Paulo. A celebração reuniu aproximadamente 100 convidados, entre familiares e amigos mais próximos. O casal, que assumiu o relacionamento no Carnaval de 2024, manteve a cerimônia em sigilo e solicitou que os presentes evitassem o uso de celulares para preservar a privacidade do momento.