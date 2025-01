Viih Tube - Reprodução/Instagram

Publicado 10/01/2025 17:15

Rio - Viih Tube, de 24 anos, tem mostrado aos seus seguidores que o ano de 2025 será focado também na sua própria estética. Investindo em seu corpo -- nesta sexta-feira (10), por exemplo, ela contou que irá fazer drenagem, depilação a laser, criolipólise para gordura e tratamento para estrias --, ela postou uma foto antiga e revelou que aquela é a sua própria meta.



"Eu sou minha própria meta. Socorro. Vai dar certo (risos)", postou.



Em setembro do ano passado, quando ainda estava grávida de Ravi, Viih Tube compartilhou um desabafo sobre a relação com o próprio corpo. Ela disse estar com autoestima abalada e se sentindo insegura com a própria aparência.

Na ocasião, a ex-BBB disse que recebeu muitos comentários falando para ela parar de reclamar e fazer uma lipoaspiração. "O que tem que lipar é a língua de vocês. Não é porque você está se sentindo mal, que a única solução é a lipo. Quero conseguir treinar, me dedicar à minha saúde e não ir direto para uma intervenção estética, sei que parece um caminho muito mais fácil, mas e se eu não quiser fazer uma lipo? Posso querer não fazer uma lipo?", perguntou ela.



"É sobre autoestima, às vezes você se arruma com um monte de procedimento estético e continua se sentindo horrorosa, e eu não quero. Preciso respeitar o tempo que estou vivendo agora, escolhi ter duas gestações seguidas. É um sonho de vida, muito mais do que me sentir bonita, amo ser mãe, sempre quis ter meus dois filhos perto", completou Viih.