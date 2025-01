José Loreto muda de visual para interpretar novo personagem - Reprodução Instagram / Rafa Pinheiro

José Loreto muda de visual para interpretar novo personagemReprodução Instagram / Rafa Pinheiro

Publicado 10/01/2025 15:26 | Atualizado 10/01/2025 15:30

Rio - José Loreto, de 40 anos, surpreendeu internautas ao mostrar seu novo visual para interpretar Jesus, na peça "Paixão de Cristo", no Teatro Nova Jerusalém, em Recife. O ator publicou registros, no Instagram, nesta sexta-feira (10), com os fios de cabelos mais longos e relatou que levou 11 horas para alongá-los.

"Ano novo, personagem novo. O desafio é bem maior que meus novos cabelos. Vou interpretar Jesus, na peça Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, o maior teatro a céu aberto do mundo. Ontem foram 11 horas alongando os cabelos com a maravilhosa Nelma, no conforto e com a vista mais linda de Copacabana do Fairmont Rio, e finalizei o dia com as fotos do meu grande amigo Rafa Pinheiro e moda do meu casca de bala Luiz Fiod", disse ele.

O ator também comentou que já está em Recife para se preparar para o espetáculo. "Já estou em Recife para começar a preparação e gravações para o espetáculo, que acontecerá dos dias 12 a 20 de abril. Aguardo vocês para essa experiência de vida", afirmou.

O artista recebeu elogios de seguidores nos comentários da postagem. "Muito lindo e talentoso. Excelente ator. Educado e humilde", disse um. "Ficou diferente, mas bem bonito", relatou outro. "Será um verdadeiro espetáculo", comentou mais um fã.