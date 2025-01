Erika Januza - Reprodução/Instagram

Publicado 10/01/2025 20:01

Rio - Erika Januza usou as redes sociais nesta sexta-feira, 10, para abrir o álbum de fotos de sua viagem com seu noivo, o produtor e fundador do AfroReggae, José Junior.



O destino do casal foi o Deserto do Atacama, no Chile, e a atriz encantou os seguidores ao mostrar as belas fotos que tirou no local. "Uma das paisagens mais diferentes que vimos! Parece realmente a camada de outro planeta! Mas que bom, que é o nosso!!!! Atacama é vida!!!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

O post recebeu diversos elogios. "Você brinca de ser maravilhosa, né?", disse uma seguidora. "Linda demais", escreveu outra. "Diva", falou uma fã.



Vale lembrar que Erika e José Junior ficaram noivos em setembro de 2023. Os dois reuniram os amigos e familiares em uma festa com direito a cerimônia ao ar livre, em Niterói, no Rio de Janeiro. A celebração também contou com declarações de líderes de diferentes religiões, incluindo Mahaprabhu-kripa Dasa - Sacerdote Hare Krishna, o Padre João Cláudio Loureiro do Nascimento, da Igreja Nossa Senhora de Fátima Reitoria (Niterói), o Babalawô Ivanir dos Santos e o Pastor Kleber Lucas.