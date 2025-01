Gracyanne Barbosa - Tiago Brov/Divulgação

Publicado 10/01/2025 18:51

Rio – A alimentação de Gracyanne Barbosa, conhecida por incluir uma alta quantidade de ovos em sua dieta, é motivo de grande curiosidade do público. Pensando nisso, a reportagem de O DIA conversou com a nutricionista Renata Branco, que explicou como pode ser desafiador para a musa fitness lidar com a ausência dos seus 40 ovos diários.

Segundo Renata, é essencial manter o aporte proteico adequado durante o confinamento. "A quantidade de ovos que ela consome deve ser o ideal de ingestão proteica para ela diariamente. Se ela reduzir, o aporte proteico diminuirá, mas é possível substituí-lo. Nesse caso, ela precisa consultar o nutricionista para substituir por outras fontes de proteína, como frango, carne bovina, carne suína, peixe, iogurte ou whey protein. Uma suplementação de whey pode suprir essa necessidade proteica", explicou a especialista.

Em entrevista à colunista Mariana Morais, a mãe de Gracyanne, Ledir Jacobina, também expressou preocupação com a mudança alimentar da filha. "Minha maior preocupação é ela passar mal, e ela vai passar. Ela nunca ficou sem ovos, sem batata-doce, e o corpo descostuma, né?", comentou.