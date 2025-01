Fabiana Justus curte férias em viagem com a família - Reprodução Instagram

Publicado 10/01/2025 16:31

Rio - Fabiana Justus, de 38 anos, mostrou que está curtindo as férias com a família, nesta sexta-feira (10). A influenciadora digital, publicou registros, no Instagram, fazendo um passeio na neve em Aspen, nos Estados Unidos, acompanhada do marido, Bruno Levi D'Ancona, e dos filhos, as gêmeas Chiara e Sienna, de 5 anos, e o caçula Luigi, de 1.

"Primeiro dia! Muito grata e feliz de estar aqui com meus amores", escreveu na legenda.

Internautas comentaram na postagem da filha de Roberto Justus. "Maravilhosa!! Transmitindo luz! Que alegria ver você curtindo as férias em um lugar que você ama. Aproveitem muito", disse um. "Essa primeira foto está demais. Você está linda, e eu fico muito feliz de ver você assim", afirmou outro. "Família linda e abençoada. Deus os abençoe infinitamente", comentou mais um fã.