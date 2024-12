Fabiana Justus - Reprodução/Instagram

Publicado 24/12/2024 15:35

Rio - Fabiana Justus, de 38 anos, recordou a fase complicada que enfrentou com a descoberta de um câncer em janeiro deste ano. A influenciadora digital surgiu ao lado do fotógrafo Franklin Maimone e contou sobre os primeiros sintomas da doença.

"Meu ano de trabalho começou na primeira diária de gravação com ele no dia 22 de janeiro, e foi nesse dia que senti dores mais intensas e fui para o hospital. E agora estamos terminando o ano no dia 23 de dezembro com saúde, trabalhando bem e felizes", escreveu.