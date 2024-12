Thiaguinho e Carol Peixinho aproveitam férias na Bahia: Que delícia o verão - Reprodução / Instagram

Thiaguinho e Carol Peixinho aproveitam férias na Bahia: Que delícia o verãoReprodução / Instagram

Publicado 24/12/2024 12:56

Rio - O cantor Thiaguinho, de 41 anos, e a namorada, a influenciadora digital Carol Peixinho, de 39, compartilharam nas redes sociais, nesta segunda-feira (23), vários registros aproveitando as férias em um hotel na Bahia. O casal, que está junto há mais de três anos, posou juntinho e ganhou muitos elogios dos seguidores.

fotogaleria

"Ah, que delícia o verão", escreveu a ex-BBB na legenda da publicação. No compilado de fotos, ela aparece abraçadinha com o cantor, enquanto os dois se refrescam com drinks. Carol também aproveitou o momento para renovar o bronzeado e continuou praticando exercícios, mesmo nas férias.Além disso, a ex-BBB mostrou o cenário paradisíaco da hospedagem e também compartilhou fotos ao lado dos sogros, Glória e João, além da cunhada, Ellen. Na piscina do hotel cercado por natureza, Thiaguinho enviou uma mensagem de carinho aos seguidores: "Feliz natal, meu povo", escreveu o cantor nos stories do Instagram, na manhã desta terça-feira (24).Internautas não economizaram nos elogios através dos comentários da publicação. "Seus lindos", elogiou um usuário do Instagram. "Adoro esse casal", disse outro seguidor. "Dois lindos e maravilhosos! E viva o amor", expressou uma terceira pessoa.