César Tralli ganha festa nos bastidores do ’Jornal Hoje’ e homenagens de aniversárioReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 24/12/2024 10:48

Rio - César Tralli completou 54 anos nesta segunda-feira (23) e ganhou homenagens especiais e uma festa nos bastidores do "Jornal Hoje", da TV Globo, organizada pelos colegas de equipe. O jornalista ainda foi surpreendido no trabalho pela mulher, Ticiane Pinheiro, de 48, e a filha, Manuella, de 5. Ele compartilhou alguns detalhes da comemoração nas redes sociais.

"Como não amar esta equipe? Meu muito obrigado por tanto carinho e consideração. Meu niver [aniversário] fica ainda mais especial na companhia de vocês. Agradeço com todo meu amor. Um beijo no coração", agradeceu o âncora do "Jornal Hoje", ao compartilhar um vídeo da festinha. "Como não amar esta equipe? Meu muito obrigado por tanto carinho e consideração. Meu niver [aniversário] fica ainda mais especial na companhia de vocês. Agradeço com todo meu amor. Um beijo no coração", agradeceu o âncora do "Jornal Hoje", ao compartilhar um vídeo da festinha.

Na mesma rede social, Ticiane contou que a filha visitou o pai no trabalho pela primeira vez e preparou uma cartinha especial. "Hoje é aniversário do melhor marido do mundo e a Manu fez uma surpresa para o papai no trabalho, visitando o estúdio pela primeira vez... Feliz aniversário para o melhor papai do mundo! Saúde, amor e muitas felicidades! Obrigada por existir meu amor!!! Te amamos muito", declarou a apresentadora do "Hoje em Dia", da Record, na legenda da publicação.

No fim do jornal, Manuella entregou a surpresa para Tralli que dizia: "Papai, feliz aniversário. Melhor pai do mundo. Te amo". Após ler a cartinha, o jornalista abraçou a filha e se "derreteu". "Coisa linda da vida. Posso guardar para sempre? Vou guardar para o resto da minha vida essa cartinha. Essa cartinha é um presente".

A filha da apresentadora, Rafaella Justus também homenageou o padrasto nos stories do Instagram. "Parabéns para o pai postiço que a vida me deu. Eu sou tão grata por ter alguém tão especial por perto, fazendo minha mãe feliz, e me fazendo muito feliz também. Você me ensina a cada dia, que sorte a minha por você ter entrado na minha vida há 11 anos. Você sempre me guia a enxergar o 'copo meio cheio' em todas as situações. Obrigada por cada conselho, cada conversa e por tudo o que você já fez por mim e pela nossa família. Você é incrível, te desejo tudo de mais lindo sempre! Meu eterno biscoito/bis! Muita saúde! Te amo demais", declarou a adolescente, fruto do antigo casamento de Ticiane com o empresário Roberto Justus.