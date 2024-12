Eliezer e Ravi - reprodução Instagram

Eliezer e Ravireprodução Instagram

Publicado 23/12/2024 22:31

Rio - Eliezer compartilhou novas fotos com o filho caçula, Ravi, e aproveitou a legenda para provocar a mulher, Viih Tube, destacando a semelhança com o menino: "Não queria falar nada não, mas… minha mulher me pariu! Minha cara, graças a Deus (risos). Pelo menos 1 filho parecido comigo, já que a Lua é quase gêmea da Viih (risos)'.