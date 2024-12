Isabel Veloso - reprodução Instagram

Publicado 23/12/2024 22:04

Rio - Na reta final da primeira gestação, Isabel Veloso enfrenta novos desafios de saúde. A influenciadora, que vive com Linfoma de Hodgkin e metástase no pulmão, anunciou nesta segunda-feira (23) que precisará voltar a usar oxigênio durante o dia.



Ela compartilhou a atualização de saúde através dos stories no Instagram. "Ontem eu queria conversar mais com vocês, só que fiquei muito cansada. Estou ainda cansada pra falar. Eu vou voltar a fazer uso de oxigênio pelo menos em alguns momentos do dia”, revelou.Além da falta de ar, Isabel relatou dificuldades para se alimentar devido à tosse. "Tanto que agora fui tentar tomar café e não consegui. Estou com bastante tosse, está horrível. Estou tentando falar um pouco menos”, explicou.Apesar do cansaço, a influenciadora seguiu com compromissos profissionais. Após gravar sequências de publicidade, ela desabafou sobre o impacto da saúde em sua rotina. "Agora vou dar uma pausa no falar porque hoje tá um pouco difícil. Às vezes, tenho que parar de gravar e falar pra começar a tossir. Hoje está sendo um dos piores dias em relação ao meu pulmão", detalhou.