Brunna Gonçalves exibe barriguinha de grávida em show - Reprodução do Instagram

Publicado 23/12/2024 18:11

Rio - Brunna Gonçalves, de 33 anos, esposa da cantora Ludmilla, de 29, aproveitou o segundo show de Chris Brown, realizado no domingo (22) no Allianz Parque, em São Paulo. A dançarina chamou atenção ao exibir sua barriguinha de grávida em um look estiloso e cheio de brilho.

Para o evento, Brunna escolheu um cropped preto de gola alta com recorte na região do abdômen, combinado com uma saia de franjas prateadas e botas de cano alto. O visual foi complementado com acessórios prateados, como pulseiras e colares.



Nos Stories do Instagram, Brunna compartilhou detalhes da noite e celebrou o momento. "Viemos assistir ao grande espetáculo do Chris Brown. Meu lookinho estava tão fofinho. Essa baby está muito sapequinha, curtindo o final de semana todo", disse a futura mamãe, que também agradeceu pela estrutura do local. "A gravidinha agradece lugares que têm cadeira para sentar", brincou.



A noite encerrou um fim de semana agitado para Brunna, que no sábado (21) esteve no Maracanã, no Rio de Janeiro, para assistir ao show do grupo Sorriso Maroto.