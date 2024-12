Bruna Biancardi e Mavie tietam Neymar em campo: 'Fãs número 1' - Foto: Reprodução

Publicado 23/12/2024 16:13 | Atualizado 23/12/2024 16:15

Rio - Neymar Jr. participou do BSOP One Neymar Jr. Edition, evento de pôquer em São Paulo e além de disputar partidas com outros jogadores, o craque abriu o coração sobre a nova fase de sua vida após o nascimento de sua filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi.



"Mano, a minha filha é demais! Esquece! Minha filha me mudou demais. Posso falar para tu? Dá tempo [de fazer ainda] e é a melhor coisa do mundo. (…) É bom demais você ver um serzinho seu, assim, crescendo. Quando você olha, é a sua cara", comentou Neymar durante uma conversa descontraída com o humorista Fausto Carvalho.

Neymar também falou sobre as mudanças que a chegada de Mavie trouxe para sua vida. O jogador incentivou o humorista a viver a experiência de ser pai.



Em outro momento do evento, Neymar chamou atenção ao recusar o convite de um participante da mesa de pôquer para uma festa após o jogo. O jogador explicou sua decisão, reforçando como sua vida mudou desde o nascimento de Mavie.



"Posso não, parei. Me aposentei. A Maviezinha me mudou, irmão. Minha mulher tá chegando já já", afirmou o atleta.