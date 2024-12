Miss Universe Mato Grosso 2024 assume namoro com Amado Batista - Reprodução

Publicado 23/12/2024 19:33

Rio - Calita Franciele Miranda, de 22 anos, fez um pronunciamento nas redes sociais nesta segunda-feira (23) e assumiu o namoro com o cantor Amado Batista, de 73. A Miss Universe Mato Grosso 2024 confirmou o romance após alguns dias de mistério, revelando estar completamente apaixonada.



"Chega de mistério. Sim, gente. É verdade. Estou namorando e apaixonada", escreveu Calita em seus Stories no Instagram, colocando fim às especulações dos seguidores.



Amado Batista, por sua vez, também confirmou o namoro, embora tenha evitado revelar o nome da jovem. Em entrevista ao programa 'The Noite com Danilo Gentili', o cantor falou sobre a relação, destacando a importância de viver um amor. "A internet fala demais. Mas tô namorando sério, é verdade. Eu nunca fui namorador, mas precisamos namorar para ser feliz, não é?", disse o cantor, que tem preferido manter um perfil discreto em relação à sua vida pessoal.



O romance entre o cantor e a miss foi confirmado publicamente após o casal ser fotografado em um bar de Goiânia, de mãos dadas. Roberta Miranda, amiga de Amado Batista, foi uma das primeiras a confirmar o namoro, deixando um comentário no Instagram sobre o casal.

Ela descreveu Calita como "maravilinda" e revelou que, ao estar com os dois, percebeu a forte paixão entre eles. "Ela estava muito xonada mesmo! Quase indo buscar as estrelas para o nosso Amado Batista", escreveu Roberta, exaltando a felicidade do cantor.



Calita, que foi uma das favoritas ao título de Miss Universe Brasil 2024, em novembro, mas ficou com o segundo lugar, também brincou com o aumento de seguidores nas redes sociais após o anúncio do namoro: "São muitos chegando!".