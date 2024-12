Marina Ruy Barbosa mostra detalhes de sua mansão no Rio de Janeiro - reprodução TikTok

Publicado 23/12/2024 16:46 | Atualizado 23/12/2024 17:14

Rio - Marina Ruy Barbosa publicou fotos que revelam detalhes da sua casa no Rio de Janeiro. A atriz, de 29 anos, mostrou os registros no Instagram e no TikTok, onde também comentou sobre a conexão com o espaço.



No TikTok, a atriz revelou a história por trás da propriedade: "Um pouquinho da minha casa do Rio, meu xodó, comprei ela na transição de 17 anos para 18 anos e sou completamente apaixonada." Em sua legenda no Instagram, Marina escreveu: "Carrossel da cidade natal Rio, sempre bom voltar", mostrando a relação especial que mantém com a cidade onde cresceu. No TikTok, a atriz revelou a história por trás da propriedade: "Um pouquinho da minha casa do Rio, meu xodó, comprei ela na transição de 17 anos para 18 anos e sou completamente apaixonada." Em sua legenda no Instagram, Marina escreveu: "Carrossel da cidade natal Rio, sempre bom voltar", mostrando a relação especial que mantém com a cidade onde cresceu.

Nas imagens, Marina aparece em meio à área externa da casa, segurando seus pets. Ela também exibiu a ampla sala, decorada com elementos luxuosos.