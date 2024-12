Thor Batista celebra batizado do filho sem a presença de Luma de Oliveira - Reprodução

Publicado 23/12/2024 17:08

Rio - Thor Batista, de 32 anos, e sua esposa, Lunara Campos, de 36, batizaram o primeiro filho, Thor II, no último domingo (22). A cerimônia foi marcada por momentos em família, mas a ausência de Luma de Oliveira, 60, mãe do empresário, chamou atenção. A ex-modelo não compareceu ao evento e segue distante das redes sociais do filho e da nora.



O batizado contou com a presença do avô paterno, Eike Batista, 68, acompanhado de sua esposa, Flávia Sampaio, e do irmão de Thor, Olin Batista, que compareceu com a namorada, a influenciadora Patricia Moreira. Apesar do clima familiar entre os presentes, a ausência de Luma foi notada, especialmente porque ela também não esteve em nenhuma das comemorações de mesversário do neto.



Nas redes sociais, Thor compartilhou um álbum de fotos do evento, mas optou por desativar os comentários. Em sua publicação, Lunara celebrou o momento: "Dia lindo e muito especial! Batizado do Thorzinho. Que a luz de Cristo brilhe sobre você todos os dias da sua vida… Que Jesus abençoe e proteja nossa família!".