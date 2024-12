Denzel Washington recebeu licença de pastor - Reprodução/Redes Sociais

Denzel Washington recebeu licença de pastorReprodução/Redes Sociais

Publicado 23/12/2024 14:45

Rio - Denzel Washington, de 69 anos, foi batizado na Igreja Church of God localizada no bairro do Harlem, em Nova York, no sábado (21) e obteve a licença para atuar como pastor. O astro norte-americano recebeu a nova função semanas depois de falar sobre a vida em Hollywood e a sua religiosidade.

fotogaleria "Demorou um pouquinho, mas estou finalmente aqui. Se Deus pode fazer isso por mim, não há nada que Ele não possa fazer por você. O céu é literalmente o limite. Neste mundo, a fama e riqueza passam, mas apenas o que você faz por Cristo irá durar", afirmou o ator durante a cerimônia.

Em novembro, Denzel abordou a religiosidade dentro da indústria cinematográfica em entrevista à revista Esquire. "Quando você me vê, vê o melhor que eu poderia fazer com o que me foi dado pelo meu Senhor e Salvador. Não tenho medo. Não me importo com o que os outros pensam. Veja, falando sobre a parte do medo — você não pode falar assim e ganhar Oscars. Você não pode falar assim e festejar. Você não pode dizer isso nesta cidade", disse.

"Estou livre agora. Não se fala sobre isso nesta cidade. Não se fala sobre isso. Não se fala sobre isso. Não está na moda. Não é sexy. Mas isso não significa que as pessoas em Hollywood não acreditem".