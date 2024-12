Ana Maria Braga aproveita folga em praia e reflete: Descansar não é perder tempo - Reprodução / Instagram

Publicado 23/12/2024 12:26

Rio - Ana Maria Braga, de 75 anos, mostrou nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (23), que está aproveitando os dias de folga em uma praia. Ao compartilhar um compilado de fotos bebendo espumante em frente ao mar, a apresentadora fez uma reflexão sobre a importância dos momentos de descanso.

"Descansar não é perder tempo, é se preparar para o que vem. É nos momentos de pausa que nascem novas ideias, novos sonhos e, com eles, um novo futuro", escreveu a apresentadora na legenda da publicação. Ela posou sorridente para cliques vestindo saída de praia, chapéu e óculos escuros.



Nos comentários da publicação, a comunicadora recebeu muitos elogios de famosos e internautas. "Linda", disse o economista e ex-BBB Gil do Vigor. "Maravilhosa, que Deus abençoe", desejou a dançarina e também ex-BBB Isabelle Nogueira. "Maravilhosa", opinou um seguidor. "Musa", escreveu outra pessoa.

A apresentadora está de folga do comando do "Mais Você", da TV Globo, durante as festas de fim de ano. Talitha Morete e Fabricio Battaglini apresentam o programa neste período.