Graciele Lacerda - Mari Righez

Graciele LacerdaMari Righez

Publicado 23/12/2024 19:22 | Atualizado 23/12/2024 19:24

Rio - Graciele Lacerda não esconde sua alegria enquanto espera a primeira filha. Para celebrar mais um momento especial da gestação, a influenciadora usou as redes sociais para compartilhar fotos de um ensaio nu, destacando a barriguinha. À espera de Clara, fruto de seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo, Graciele posou usando os braços e as mãos para cobrir os seios e as partes íntimas nas imagens.



fotogaleria

Na legenda da publicação, ela refletiu sobre o significado da gravidez: "A gravidez é um momento sublime, uma fase em que a mulher reúne dentro de si a força e a delicadeza. Cada curva, cada transformação que acontece no nosso corpo é uma celebração da beleza que é gerar uma nova vida".



A postagem atraiu uma enxurrada de elogios nos comentários. "Arrasou. Parabéns, Gra e Clarinha. Estão lindas", escreveu uma seguidora. Outra fã destacou: "Fotos maravilhosas. Você grávida ficou mais linda ainda".



Graciele, que está no oitavo mês de gestação, vive a expectativa de ser mãe pela primeira vez. Zezé Di Camargo, por sua vez, já é pai de Wanessa, Camilla e Igor, frutos de seu casamento anterior com Zilú Godoy. Na legenda da publicação, ela refletiu sobre o significado da gravidez: "A gravidez é um momento sublime, uma fase em que a mulher reúne dentro de si a força e a delicadeza. Cada curva, cada transformação que acontece no nosso corpo é uma celebração da beleza que é gerar uma nova vida".A postagem atraiu uma enxurrada de elogios nos comentários. "Arrasou. Parabéns, Gra e Clarinha. Estão lindas", escreveu uma seguidora. Outra fã destacou: "Fotos maravilhosas. Você grávida ficou mais linda ainda".Graciele, que está no oitavo mês de gestação, vive a expectativa de ser mãe pela primeira vez. Zezé Di Camargo, por sua vez, já é pai de Wanessa, Camilla e Igor, frutos de seu casamento anterior com Zilú Godoy.