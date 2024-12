Lexa e Ricardo Vianna - reprodução Instagram

Publicado 23/12/2024 18:26

Rio - Lexa foi a convidada do 'Encontro com Patrícia Poeta' e compartilhou com o público detalhes sobre sua primeira experiência de gestação. Noiva do ator Ricardo Vianna, a cantora espera a primeira filha, Sofia, e não esconde a felicidade e os desafios dessa fase.

"Eu engravidei na primeira tentativa. Tive enjoos no final do terceiro mês, no início do quarto. Eu estou no quinto agora", contou Lexa, detalhando como tem sido a gravidez. Ela também falou sobre os desejos alimentares típicos de gestante: "Eu tenho vontade de comer tudo junto. Eu abro o aplicativo e tenho vontade de comer açaí, hambúrguer, arroz, feijão, tudo junto".

Durante a entrevista, Lexa foi surpreendida com uma mensagem especial de Ricardo Vianna. O ator, que será pai pela segunda vez, falou sobre o quanto admira a noiva e como ela tem se dedicado à gestação.



"Oi, meu amor. Falar de você é muito fácil. Eu te admiro muito. Sou muito grato por ter você na minha vida. Ela vai ser a melhor mãe do mundo, tudo o que ela faz já hoje em dia é pensando na Sofia. Eu sou o homem mais sortudo do mundo. Eu sou alucinado nela", disse Ricardo, emocionado.



Ao ouvir as palavras do noivo, Lexa reagiu com carinho: "Te amo! Ele é romântico. Que coisa linda. Tomara que a Sofia venha com esses olhos azuis", brincou, referindo-se à possibilidade de a filha herdar a cor dos olhos do pai.