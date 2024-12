Virginia e Zé Felipe posam em clima de Natal com os filhos - Rafael Manson

Publicado 23/12/2024 20:13

Rio - Virginia Fonseca e Zé Felipe anteciparam o clima de festas de final de ano ao divulgar um ensaio fotográfico de Natal ao lado dos filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. O cenário contou com uma árvore decorada e trajes natalinos combinando.



Nos stories, Virginia detalhou os preparativos para as fotos e mostrou bom humor ao comentar a ideia do ensaio: "Acho fofo foto de Natal com a família, me julguem! Amo ser brega", afirmou a apresentadora.Na legenda da publicação, o casal compartilhou reflexões sobre esse momento especial: "O Natal está chegando e já estamos no clima! Família, amor e paz... Não desejo mais nada para encerrar 2024 e começar 2025! Obrigada, Deus, por tudo. Toda honra e glória a Ti, Senhor".Os cliques com as crianças encantaram os seguidores, que deixaram muitas mensagens. Lucas Guedes celebrou: "Que Deus continue abençoando vocês sempre." Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, também comentou: "Amo muito! Que Deus proteja sempre essa família linda".