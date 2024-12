Fantine Thó, Aline Wirley, Karin Hils e Lí Martins - Reprodução/Instagram

Rio - Lí Martins se manifestou sobre a ausência de Lu Andrade em foto publicada no perfil oficial do grupo Rouge no último domingo (22). A cantora revelou que a colega deixou novamente o grupo e que essa é a razão de apenas Karin Hils, Fantine Thó, Aline Wirley e ela aparecerem no clique.

fotogaleria "Rouge só é Rouge com quem quer ser. O Rouge só deixará de ser Rouge quando nenhuma de nós quiser mais!!! Ou seja, Rouge é Rouge com 4, 3, 2 e até 1 se um dia vir a acontecer, até porque não somos imortais e não vamos viver pra sempre, né? Mas enquanto houver quem queira honrar essa história, então este, Rouge será", assegurou.

Rouge foi um grupo formado no programa "Popstars" exibido no SBT em 2002. Lu Andrade saiu da banda dois anos após sua formação. Lí Martins, Karin Hils, Fantine Thó e Aline Wirley seguiram juntas até 2006. Onze anos depois, o quinteto voltou a se reunir para o evento Chá Rouge e nos anos seguintes lançaram o EP "5" e o quinto álbum da banda "Les 5inq". O grupo teve um novo hiato em 2008 e regressou em 2022 para a turnê comemorativa dos 20 anos do Rouge.