Publicado 23/12/2024 10:32

Rio - Matuê virou assunto nas redes sociais com um vídeo em que aparece quebrando o camarim depois do show no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. No registro, o rapper chuta a divisória do espaço enquanto outras pessoas jogam objetos para o alto.

"Como isso concorre a premiações de prestígio, só pra saber mesmo?", perguntou uma internauta. "A justificativa dos fãs é ainda mais bizarra... cada uma viu... um marmanjo desses", disse outra.

Com a repercussão, um integrante da equipe do cantor falou sobre o episódio. "A produtora do evento é a 30. O Matuê era o dono do evento. Foi a nossa última entrega do ano, um ano marcado por muito trabalho, muita entrega, muita dedicação e muito sucesso. Isso daí é uma brincadeira, uma comemoração dum time que merece".

O funcionário ainda foi questionado se o rapper era o dono da estrutura do evento. "Sim, assim como todos os itens que aparecem nos vídeos. Assim como todos que aparecem no vídeo também fazem parte da nossa empresa. Em resumo, estávamos em família e em casa", completou.