Juliana Paes recebe elogios ao compartilhar registros com o marido e filhos: Família linda - Reprodução / Instagram

Juliana Paes recebe elogios ao compartilhar registros com o marido e filhos: Família lindaReprodução / Instagram

Publicado 23/12/2024 08:49

Rio - A atriz Juliana Paes, de 45 anos, compartilhou no Instagram, neste domingo (22), alguns registros ao lado do marido, Carlos Eduardo Baptista, de 47, e dos filhos, Pedro, 13, e Antônio, 7. A família recebeu muitos elogios de famosos e internautas.

fotogaleria

"My guys [meus caras]", escreveu a atriz na legenda da publicação. No compilado de fotos, Juliana aparece se refrescando com um drink agarradinha com o marido, com quem é casada desde 2008. Já os herdeiros foram clicados enquanto riam e se abraçavam.Carlos Eduardo se declarou para a mulher nos comentários do post: "Amamos você". Famosos e internautas não economizaram nos elogios. "Casal mil", expressou a atriz Marina Ruy Barbosa. "Lindos! Família linda demais", opinou um seguidor. "Perfeitos", disse outra pessoa.