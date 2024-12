Alexandre Pato e Rebeca Abravanel com o filho Benjamin - Reprodução/Instagram

Publicado 23/12/2024 11:05

Rio - Alexandre Pato compartilhou uma imagem do filho Benjamin, de 11 anos, para homenagear a mulher Rebeca Abravanel, que completou 44 anos nesta segunda-feira (23). A apresentadora e o ex-jogador estão juntos desde 2018.

"Meu amor, o seu dia não é só comemorado no dia 23/12 mas sim todos os dias. Obrigado por ser essa pessoa tão incrível na minha vida e do nosso pequeno campeão. Que Deus continue iluminando seu caminho e realizando todos os seus sonhos. Te desejamos um Feliz Aniversário, Mamãe! Que Deus proteja sua vida sempre. E que você viva o novo ano cheio de saúde e amor. Te amamos", escreveu.

A notícia da gravidez de Rebeca Abravanel foi divulgada em setembro do ano passado. Em novembro, a filha de Silvio Santos revelou, durante a maratona do "Teleton", exibido no SBT, que esperava um menino. O bebê veio ao mundo no dia 12 de janeiro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo